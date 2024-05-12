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Россия достигнет технологического суверенитета

Источник:
РИА Новости
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Технологический суверенитет России станет реальностью, заявил глава Ростелекома Михаил Осеевский. По его словам, результаты уже проделанной работы вселяют оптимизм.

«Все эти результаты и заделы стали возможны благодаря эффективной поддержке со стороны правительства России, которое всегда откликается на просьбы отрасли и прекрасно знает нашу специфику», — сказал Осеевский.

Он уточнил, что в последние годы было много сделано для цифровизации России, всех отраслей экономики и социальной сферы. В частности, незаменимым помощником практически для всех граждан стал портал «Госуслуг».

Ростелеком завершил подключение к высокоскоростному интернету всех социально значимых учреждений, включая школы и медицинские объекты. Все регионы России обеспечены сверхскоростными каналами передачи данных, последним стала Чукотка.

В настоящее время компания реализует проект устранения цифрового неравенства — подключает к интернету малые населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек. Почти 5 тысяч таких сел и деревень уже получили современную мобильную связь и быстрый интернет.

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