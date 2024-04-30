Поиск Google Chrome получил искусственный интеллект

Google добавила искусственный интеллект в поисковую строку фирменного браузера Chrome, сообщается в официальном блоге компании.

Изменения появились в версии Chrome M124. Это позволит браузеру предлагать более точные и релевантные варианты сайтов при вводе пользователем запроса, отмечается в сообщении.

Теперь система определяет закономерность между выбором определенного URL-адреса и возвращением в поле поиска. Чем быстрее пользователи решают открыть другой сайт, тем больше вероятность, что первый вариант им не подошел, такой адрес получит низкую оценку релевантности.

Ранее адресная строка использовала для подсказок «ручные, заранее настроенные формулы». Проблема заключалась в том, что эти формулы были негибкими и не могли адаптироваться к новым ситуациям. Теперь же Chrome сможет собирать свежие данные, переобучать модели и оценивать их эффективность.

Помимо этого, разработчики будут тестировать специальные версии нейросетей для отдельных сред, в том числе для корпоративных пользователей или для мобильных устройств.