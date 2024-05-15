Windows 11 запишет все действия пользователя

Операционная система Windows 11 теперь будет записывать все действия пользователя. Новую функцию добавили в настройки в раздел «Конфиденциальность и безопасность».

Нововведение нашли в тестовой сборке 26212, пишет Windows Latest. С помощью этой функции операционная система сохраняет все действия пользователя, включая запуски приложений и заходы в папки.

История сохраняется на специальной временной шкале. С ее помощью можно вспомнить о любых действиях. Например, функция подскажет, когда пользователь редактировал тот или иной документ.

Для защиты конфиденциальности функцию можно будет отключить. Однако по умолчанию она будет установлена автоматически. При этом пока неясно, когда опция появится в обычных версиях Windows 11.