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Япония первой в мире протестировала связь 6G

Источник:
Gizmochina.com
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Первый в мире прототип устройства 6G успешно протестировали в Японии — с его помощью удалось передать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду, это примерно в десять раз быстрее существующего стандарта 5G.

Такая скорость позволила за одну секунду скачать двухчасовой фильм размером 14 ГБ. Во время теста использовались диапазоны 100 и 300 ГГц, при этом данные передавались на расстоянии примерно в сто метров.

Впрочем, результаты эксперимента не означают быстрое внедрение новой технологии в реальные сети — терагерцевый и субтерагерцевый диапазоны частот, применяемые в 6G, чувствительны к помехам, передачу сигнала может нарушить даже дождь.

Тем не менее, перспективы стандарта открывают совершенно новые сферы возможностей. В частности, речь идет об управлении беспилотными транспортными средствами, телемедицине, виртуальной и смешанной реальности.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.