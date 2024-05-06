Япония первой в мире протестировала связь 6G

Первый в мире прототип устройства 6G успешно протестировали в Японии — с его помощью удалось передать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду, это примерно в десять раз быстрее существующего стандарта 5G.

Такая скорость позволила за одну секунду скачать двухчасовой фильм размером 14 ГБ. Во время теста использовались диапазоны 100 и 300 ГГц, при этом данные передавались на расстоянии примерно в сто метров.

Впрочем, результаты эксперимента не означают быстрое внедрение новой технологии в реальные сети — терагерцевый и субтерагерцевый диапазоны частот, применяемые в 6G, чувствительны к помехам, передачу сигнала может нарушить даже дождь.

Тем не менее, перспективы стандарта открывают совершенно новые сферы возможностей. В частности, речь идет об управлении беспилотными транспортными средствами, телемедицине, виртуальной и смешанной реальности.