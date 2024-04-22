НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Новая версия нейросети Kandinsky стала доступна всем пользователям

Источник:
Sibnet.ru
203 0

Обновленная версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, сообщается на официальном сайте платформы.

«Изображения, которые генерирует новая версия, поражают своей реалистичностью, креативностью и яркостью. Как и прежние версии, модель абсолютно бесплатна», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Kandinsky 3.1 добавилась возможность улучшения запроса, она помогает создать детальное описание за пользователя: достаточно написать всего несколько слов описания желаемого изображения, остальное сделает встроенная языковая модель GigaChat Pro.

Также за счет нового подхода к обучению значительно улучшилась функция inpainting, которая позволяет редактировать отдельные части изображения. Кроме того, у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в основном Telegram-боте быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash.

Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в десять раз.

Еще по теме
Состоялся воздушный бой между искусственным интеллектом и человеком
Объявлен первый конкурс красоты виртуальных моделей
Пользователи смогут оставлять в Telegram «чаевые»
Странам БРИКС предложили создать суверенный интернет
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
220033
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
23511
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
20901
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
23040
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
32798
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
205977
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
24441
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
24605
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
27314
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
43671
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Peperz

Какие ранние стадии,к терапевту на прием две недели ждать,в очередях дело до драк доходит.Специалистов...

ВЕРЕЩАГИН

Всё же, как и ожидалось, до последнего хохла и полной разрухи окраины.

Asd10

Уклонист не русской национальности, засунь свой рупор куда тебе нравится. В пропагандисты ты не гож.

corrector

"Норвегия останется крупнейшим поставщиком газа для страны..""конце эпохи ископаемого топлива.." Газ...