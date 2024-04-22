Новая версия нейросети Kandinsky стала доступна всем пользователям

Обновленная версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, сообщается на официальном сайте платформы.

«Изображения, которые генерирует новая версия, поражают своей реалистичностью, креативностью и яркостью. Как и прежние версии, модель абсолютно бесплатна», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Kandinsky 3.1 добавилась возможность улучшения запроса, она помогает создать детальное описание за пользователя: достаточно написать всего несколько слов описания желаемого изображения, остальное сделает встроенная языковая модель GigaChat Pro.

Также за счет нового подхода к обучению значительно улучшилась функция inpainting, которая позволяет редактировать отдельные части изображения. Кроме того, у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в основном Telegram-боте быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash.

Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в десять раз.