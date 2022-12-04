Дзюба обозвал сборную Польши «скотами»

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что ненавидит сборную Польши за отказ проводить стыковой матч со сборной России в квалификации чемпионата мира по футболу.

Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка» рассказал, что ему «больно и обидно», что такие турниры, как чемпионат мира, проходят без сборной России. Он отметил, что хотел бы сразиться за выход с поляками, которых сейчас терпеть не может.

«Когда они еще начали кричать, что "мы играть с ними не будем", а потом "эх, жалко, что мы с ними не сыграли", Сами, скоты, кричали, что с нами не хотят играть», — сказал Дзюба.

Сборные России и Польши должны были сыграть 24 марта в Москве в полуфинале стыкового раунда квалификации ЧМ 2022 года. Однако после начала спецоперации на Украине в сборной Польши и местной федерации заявили об отказе играть с Россией.

На чемпионате мира в Катаре Польша заняла второе место в группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. В 1/8 финала поляки сыграют с Францией.