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«Параллельным» смартфонам предложили новый способ предустановки ПО

Источник:
Sibnet.ru
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Сканер QR-кода на смартфоне
Фото: © Brett Jordan / Unsplash License

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новую схему предустановки отечественного ПО на смартфоны и другие устройства, ввезенные по параллельному импорту. Покупателям предлагают выдавать инструкции с QR-кодами для самостоятельной загрузки приложений.

Президент АКИТ Артем Соколов направил Михаилу Мишустину предложение внедрить новый способ установки российских приложений на устройства. Он считает, что пользователи могут делать это самостоятельно, после покупки и активации смартфонов.

«Возможность загружать приложения появляется только после создания и регистрации персональной учетной записи. Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ритейла», — цитируют «Известия» обращение Соколова.

Мораторий на штрафы за неустановку отечественного ПО на мобильные устройства истекает 31 декабря 2022 года. Он был введен в рамках подготовки страны к параллельному импорту. Начиная с 2023 года продажа «параллельных» смартфонов, планшетов и ноутбуков может оказаться незаконной, отметил Соколов.

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АКИТ предлагает выдавать покупателям инструкции по установке ПО и QR-коды для быстрой загрузки приложений. Это позволит сохранить конфиденциальные данные пользователей и проинформировать граждан о существующих российских программах.

Закон о предустановке российского ПО несет в себе утвержденный перечень обязательных отечественных приложений для новых смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

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