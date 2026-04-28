Microsoft запустит экстренный план спасения Windows 11

Microsoft разрабатывает стратегию по восстановлению доверия пользователей к Windows 11, сообщил представитель компании Паван Давулури.

Доверие было утрачено неуемной интеграцией функций искусственного интеллекта в ущерб основным принципам ОС — производительности и надежности, пишет ресурс Windows Central.

Экстренный план получил внутреннее название Windows K2 — тремя основными направлениями инициативы станут производительность, качество и надежность. Документ станет ключевым для разработчиков операционной системы.

В частности, компания обязуется учитывать отзывы пользователей и участников программы Windows Insider, анализировать данные телеметрии и проводить фокус-группы с клиентами. Быстрая разработка новых функций перестанет быть приоритетом.

Компания признала ошибки, которые привели к снижению производительности Windows 11. Так, в играх ОС работает заметно медленнее Windows 10. Также планируется исправить проблемы с быстродействием в «Проводнике» и элементах пользовательского интерфейса.

Изменения анонсированы в «Центре обновления Windows» — количество перезагрузок снизят, для этого комплексные патчи будут выходить не чаще раза в месяц. Сократится число ненужных предустановленных приложений, из меню «Пуск» исчезнет реклама.

Для ускорения пользовательского интерфейса заявлена переработка и оптимизация WinUI 3 — библиотеку глубже «встроят» в компоненты системы, чтобы визуально унифицировать настройки и приложения операционной системы.