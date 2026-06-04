Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5

Торговые онлайн-площадки наводнили контрафактные модули оперативной памяти популярных брендов G.Skill и V-Color, сообщили представители компаний.

Образцы поддельных планок памяти DDR5, обнаруженные специалистами, очень высокого качества — дизайн печатной платы устройства идентичен оригиналу, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на заявление брендов.

Отличить такой модуль от настоящего при помощи визуального осмотра очень сложно, на поддельное происхождение обычно указывает только заметно более низкая цена, отмечает издание.

«Некоторые китайские производители делают копии нашей продукции, а также товаров других брендов и продают их по более низким ценам, чем мы. Нам неизвестно, как им это удается. Печатная плата выглядит идентично, даже радиатор такой же», — отметил представитель V-Color.

G.Skill и V-Color — это тайваньские производители оперативной памяти, они пользуются популярностью благодаря высокой надежности и большому потенциалу для ручного разгона.