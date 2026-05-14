Обновление Windows замедлило интернет

Проблемы с интернетом возникли у пользователей после установки апдейтов KB5087544 для Windows 10 и KB5089549 для Windows 11.

Обновление замедлило сетевые подключения, пишет издание Neowin. Соответствующие жалобы появились на профильных форумах. Многие пользователи при этом вообще не смогли установить апдейты.

Проблемные обновления носят статус обязательных. В них содержится более 120 исправлений безопасности. Кроме этого, они добавляют в Windows несколько новых функций и улучшений работы ОС.

В частности, операционные системы получили режим Xbox, улучшенный проводник файлов, тактильную обратную связь для различных действий в системе на совместимых устройствах и дополнительные данные Secure Boot.

Еще одно изменение затронуло «Диспетчер загрузки». Разработчики повысили надежность запуска после обновлений загрузочных файлов, из-за чего устройства не будут переходить в режим восстановления BitLocker.