Intel представила космические чипы Starfire

Компания Intel анонсировала новое семейство процессоров Starfire, созданных специально для использования в космосе.

Чипы производятся по техпроцессу 18A и рассчитаны на работу в условиях сильной радиации, экстремальных температур и многолетней непрерывной эксплуатации, следует из официальной презентации.

Линейка включает две версии — энергоэффективную Low Power и более производительную Performance. Обе получили по восемь ядер — четыре производительных P-Core и четыре энергоэффективных LPE-Core.

Максимальная частота космического чипа — 3,1 ГГц, энергопотребление составляет от 10 до 35 Вт. Кроме центральных ядер, Starfire оснащены встроенной графикой Xe3 и нейронным ускорителем для задач искусственного интеллекта.

Главная особенность новых процессоров — устойчивость к воздействию космической радиации. Intel заявляет поддержку нескольких уровней защиты от радиационных сбоев, которые могут повредить или полностью вывести из строя обычные микросхемы.

Благодаря этому Starfire подходят для использования в спутниках, космических аппаратах и других системах, работающих за пределами атмосферы. Чипы способны функционировать при температурах от минус 55 до плюс 125 градусов.

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