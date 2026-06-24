Китайский суперкомпьютер стал самым мощным в мире

Китайский суперкомпьютер LineShine занял первое место в топ-500 самых мощных вычислительных систем мира, следует из свежей версии рейтинга.

LineShine опередил американский El Capitan, это первый с 2017 года случай, когда лидерство в рейтинге перешло к системе из Китая. Производительность китайского суперкомпьютера составила 2,198 экзафлопса — более двух квинтиллионов вычислений в секунду.

Он установлен в Национальном суперкомпьютерном центре КНР в Шэньчжэне. Особенностью китайской системы стало использование только центральных процессоров (CPU) без графических ускорителей. Для работы комплекса требуется около 42,2 МВт электроэнергии.

Суперкомпьютеры используются для моделирования климатических процессов, разработки лекарств, анализа больших массивов данных, исследований в области искусственного интеллекта, а также для инженерных, космических и оборонных расчетов.