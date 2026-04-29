«Яндекс Браузер» запустил перевод контента на «ясный язык»

«Яндекс Браузер» запустил перевод материалов в интернете для людей с особенностями восприятия информации, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь «Алиса AI» теперь может адаптировать текст по общепринятым правилам «ясного языка» — методу упрощения письменной речи, который делает контент более доступным для людей с особенностями восприятия информации.

Новая функция будет полезна пользователям с когнитивными и ментальными особенностями, пожилым, глухим и слабослышащим людям, обеспечивая равный доступ к информации, отметили представители «Яндекса».

Материалы адаптирует большая языковая модель Alice AI LLM «Яндекса», которую дополнительно обучили для работы с «ясным языком». По словам представителей компании, она анализирует текст на странице и заменяет его на более понятный вариант при сохранении структуры.

Подключить функцию можно в настройках «Браузера» в разделе «Специальные возможности». После активации кнопка «Ясный язык» будет появляться на сайтах с текстами на русском языке в правом верхнем углу.