2ГИС запустил «Радар» для поиска инопланетян

Справочно-картографический сервис 2ГИС совместно с онлайн-кинотеатром Okko представил игру к премьере сериала «Радар».

Игра запускается из приложения 2ГИС через 3D-объект на карте или баннер. Пользователям предстоит отражать атаки инопланетян и спасать город от заражения с помощью звуковых волн, отмечается в сообщении платформы.

Игрокам нужно находить «зараженных» на карте, подсвеченных лучом радара, и освобождать их от инопланетян. После обнаружения всех зараженных на карте появляется корабль, который необходимо уничтожить звуковым излучателем.

Скрытых противников помогает выявить сканер, заряд которого нужно регулярно обновлять. Раунд заканчивается победой или захватом радара инопланетянами. Игра обеспечивает плавный переход между картами 2ГИС и миром сериала.

Игра доступна пользователям 2ГИС в России в приложениях для iOS, Android, а также в онлайн-версии до 24 мая 2026 года.