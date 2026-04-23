Google превратит Chrome в «автоматический браузер» для корпоративных пользователей, способный принять на себя часть их рабочих задач.

«Автоматический браузер» на основе помощника с искусственным интеллектом Gemini предусматривает анализ контекста в открытых вкладках браузера. Он также может самостоятельно совершать ряд действий.

В частности, браузер сможет бронировать билеты при планировании поездок, составлять расписание встреч, вводить данные. Например, браузерный ИИ-агент сможет самостоятельно внести информацию в CRM-системы, проанализировав файл в «Google Документах».

Однако рабочие процессы по-прежнему потребуют участия человека — перед принятием окончательного решения пользователю придется проверять данные и подтверждать ввод. На начальном этапе новая функция будет доступна только пользователям сервисов Workspace в США.