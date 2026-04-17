Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям

Мессенджер XChat от Илона Маска 17 апреля станет доступен пользователям в App Store, основной фишкой приложения станет сквозное шифрование и полная интеграция с нейросетью Grok для выполнения задач прямо внутри чатов.

Среди заявленных возможностей XChat — сквозное шифрование переписки, функция запрета скриншотов, режим секретных чатов с автоматическим удалением сообщений, групповые чаты на более чем 400 участников, межплатформенные звонки.

При этом XChat поддерживает звонки без необходимости указывать номер телефона, что отличает его от основных конкурентов — в частности, WhatsApp и Telegram. Номер телефона также не требуется для регистрации. Приложение поддерживает русский язык.

Мессенджер требует наличия iOS 16 или более новой версии системы. Владельцы iPhone и iPad уже могут пройти предварительную регистрацию, тогда приложение будет автоматически скачено и установлено на устройства в момент релиза. Версия для Android появится позже.

