Мессенджер «Макс» ограничил работу с включенным VPN

Мессенджер «Макс» начал работать в ограниченном режиме у пользователей с включенным VPN. При попытке написать сообщение появляется уведомление: «Отключите VPN, чтобы пользоваться Max».

Минцифры 30 марта провело совещание с руководителями компаний, владеющих крупнейшими российскими ресурсами, на котором сообщило, что к 15 апреля компании должны ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN.

Глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что перед министерством была поставлена задача снизить использование VPN в России, одна из альтернатив ограничениям — введение административной ответственности за использование таких сервисов.

После этого операторы связи и маркетплейсы стали предупреждать пользователей о включенном VPN. Кроме того, с включенным VPN перестали работать сервисы для просмотра фильмов и сериалов «Кинопоиск», Wink и START.

