«Макс» получил расшифровку голосовых сообщений

Функция текстовой расшифровки голосовых сообщений появилась в мессенджере «Макс», сообщила пресс-служба платформы.

Функция доступна как для входящих, так и для исходящих аудиозаписей. Расшифровать голосовое сообщение можно при помощи нажатия кнопки со стрелкой, после чего оно превратится в текстовое сообщение.

Опция позволяет сэкономить время и быстро узнать содержание, не мешая окружающим — например, на работе, в транспорте или в общественном месте. Кроме того, новая функция важна для людей с нарушениями слуха.

Текстовая версия после произведенного перевода появляется прямо под аудиодорожкой, при этом функция бесплатная, без подписки и без ограничений по количеству сообщений.