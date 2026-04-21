Российский мессенджер Max сменил название — теперь на официальном сайте и на других площадках он носит русифицированное имя «Макс».

Создатели сервиса отказались от названия на латинице в пользу кириллицы. Обновленный бренд уже используется в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах сервиса.

Ранее разработчики поясняли, что на раннем этапе рассматривали множество вариантов названия приложения, но в итоге остановились именно на варианте Max, поскольку он точнее всего отражает концепцию сервиса — максимум возможностей.

Бета-версия российского мессенджера Max от компании VK была выпущена 27 марта 2025 года. За год в нем зарегистрировались более 111 миллионов пользователей, которые ежедневно отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков.

