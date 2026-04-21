Мессенджер Max сменил название

Мессенджер Max
Российский мессенджер Max сменил название — теперь на официальном сайте и на других площадках он носит русифицированное имя «Макс».

Создатели сервиса отказались от названия на латинице в пользу кириллицы. Обновленный бренд уже используется в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах сервиса.

Ранее разработчики поясняли, что на раннем этапе рассматривали множество вариантов названия приложения, но в итоге остановились именно на варианте Max, поскольку он точнее всего отражает концепцию сервиса — максимум возможностей.

Бета-версия российского мессенджера Max от компании VK была выпущена 27 марта 2025 года. За год в нем зарегистрировались более 111 миллионов пользователей, которые ежедневно отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков.

Еще по теме
Подсчитано количество иностранных пользователей Max
WhatsApp ответил на обвинения Дурова
Илон Маск запустит собственный мессенджер XChat
Telegram улучшил протокол противодействия цензуре
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
5570
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5939
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
7176
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
10799
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
12028
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138514
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172543
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158466
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3855376
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186045
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
