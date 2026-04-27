Запущена монетизация каналов в мессенджере «Макс»

«Яндекс» запустил бета-тестирование монетизации каналов в мессенджере «Макс», сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе к эксперименту подключат около 2 тысяч каналов с аудиторией свыше тысячи подписчиков, которые уже работают с рекламной сетью «Яндекса». В списке — как публичные, так и закрытые каналы.

Для рекламодателей это означает появление еще одной площадки для продвижения через «Яндекс Директ». В будущем бизнес сможет запускать кампании внутри контента каналов «Макс», выбирая тематику и географию аудитории.

Авторам каналов будут доступны два сценария монетизации. Владелец канала может сам выбрать рекламу из каталога, опубликовать рекламные посты и получить вознаграждение. Или же реклама будет размещаться автоматически через специального бота.

«Яндекс» подчеркнул, что монетизация должна стимулировать авторов создавать больше материалов и удерживать аудиторию внутри сервиса.

