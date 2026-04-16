Более 7 миллионов иностранцев зарегистрировались в мессенджер Max, сообщила пресс-служба платформы.

Наиболее активно регистрируются в мессенджере жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана. С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

На сегодня регистрация в сервисе доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Всего на начало апреля в Max зарегистрировались более 111 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.

