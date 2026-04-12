WhatsApp ответил на обвинения Дурова

Sibnet.ru
WhatsApp и Telegram
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) в ответ на критику основателя Telegram Павла Дурова.

Основатель Telegram ранее назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим случаем обмана» миллиарда потребителей. В качестве примера он привел «утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий WhatsApp».

«Это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно. WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, мы поддерживаем множество устройств, голосовые и видеозвонки», — ответил WhatsApp в соцсети X.

В сообщении также утверждается, что у WhatsApp есть резервные копии со сквозным шифрованием».

