Компания Huawei представила смартфон iPocket S, который станет самым доступным складным устройством в линейке бренда

Стоимость смартфона на операционной системе HarmonyOS 3.0 составит от 820 долларов, на старте продаж он будет доступен на китайском рынке, при этом возможность его официального появления в других странах пока неизвестна.

Huawei iPocket S оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2790x1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новинка получила чип Snapdragon 778G от Qualcomm. Смартфон имеет батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Новинка получила фронтальную камеру в дисплее разрешением 10 мегапикселей, основной блок камер включает в себя объектив 40 мегапикселей и сверхширокоугольный модуль, дополненные круглым дюймовым OLED-экраном.