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Huawei представила складной смартфон iPocket S

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Huawei

Компания Huawei представила смартфон iPocket S, который станет самым доступным складным устройством в линейке бренда

Стоимость смартфона на операционной системе HarmonyOS 3.0 составит от 820 долларов, на старте продаж он будет доступен на китайском рынке, при этом возможность его официального появления в других странах пока неизвестна.

Huawei iPocket S оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2790x1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новинка получила чип Snapdragon 778G от Qualcomm. Смартфон имеет батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Новинка получила фронтальную камеру в дисплее разрешением 10 мегапикселей, основной блок камер включает в себя объектив 40 мегапикселей и сверхширокоугольный модуль, дополненные круглым дюймовым OLED-экраном.

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Топ комментариев

Disobedient

После перлов о российских солдатах снабжённых виагрой, доверия к экспертам из оон так себе.))) Проамериканская...

MuCbE

О, доложили фраеру Шольцу что ЕС находится на реальной границе распада, а Германия не просто в кризисе...

Disobedient

В прошлом веке ты и о смартфоне не слыхал. Сейчас же карябаешь на нем двуххвостый.)))

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...