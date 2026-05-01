Введена обязательная маркировка ноутбуков и смартфонов

Смартфоны, ноутбуки, светотехника, розетки и печатные платы теперь должны иметь маркировку системы «Честный знак». Код маркировки сможет получить только легальная продукция с разрешительной документацией под электронную подпись гендиректора компании.

«Каждый потребитель сможет в один клик узнать, кто ввез, продал товар и несет ответственность за его качество в бесплатном мобильном приложении. Это снизит риски приобрести технику сомнительного происхождения», — пояснил «Российской газете» директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Дмитрий Горелик.

В компании «Ювилайт» рассказали, что маркировка поможет определить сертифицированные товары. «Потребитель, который видит на товаре код, может быть уверен, что перед ним действительно легальный продукт, а не контрафакт с соответствующими рисками», — отметил гендиректор компании Алексей Тимофеев.

Какие стройматериалы начали маркировать →



Для определения качества гаджета нужно на смартфоне приложение «Честный знак» и с его помощью отсканировать код Data Matrix, расположенный на упаковке товара.