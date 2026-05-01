Введена обязательная маркировка ноутбуков и смартфонов

Смартфоны, ноутбуки, светотехника, розетки и печатные платы теперь должны иметь маркировку системы «Честный знак». Код маркировки сможет получить только легальная продукция с разрешительной документацией под электронную подпись гендиректора компании.

«Каждый потребитель сможет в один клик узнать, кто ввез, продал товар и несет ответственность за его качество в бесплатном мобильном приложении. Это снизит риски приобрести технику сомнительного происхождения», — пояснил «Российской газете» директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Дмитрий Горелик.

В компании «Ювилайт» рассказали, что маркировка поможет определить сертифицированные товары. «Потребитель, который видит на товаре код, может быть уверен, что перед ним действительно легальный продукт, а не контрафакт с соответствующими рисками», — отметил гендиректор компании Алексей Тимофеев.

Какие стройматериалы начали маркировать →

Для определения качества гаджета нужно на смартфоне приложение «Честный знак» и с его помощью отсканировать код Data Matrix, расположенный на упаковке товара.

Еще по теме
Microsoft запустит экстренный план спасения Windows 11
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
Видеокарты Nvidia стали намного чаще ломаться
Windows 11 обновят для ускорения интерфейса
смотреть все
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
1178
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
6738
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
6465
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
7871
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
11879
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138847
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172886
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158590
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3934561
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186372
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...

Улитка на склоне

По каким кретериям вообще оценивается работа депутатов? По идее их работу должны оценивать избиратели....