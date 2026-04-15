Видеокарты Nvidia стали намного чаще ломаться

Видеокарты GeForce стали попадать на сервис по гарантии намного чаще, чем ранее, соответствующий показатель вырос примерно в десять раз, следует из данных Warranty Week.

Данные за период с 2024 по 2025 год указывают на рост гарантийных выплат Nvidia примерно на тысячу процентов. Сумма гарантийных претензий выросла с 81 миллиона долларов в 2024 году до 894 миллионов в 2025 году, то есть более чем на порядок.

Для сравнения, в случае карт AMD Radeon рост числа обращений составил лишь 116%. При этом причины стремительного роста обращений по гарантии с картами Nvidia до конца неясны, отмечают авторы.

Скорее всего, к этому привел целый набор факторов. Так, видеокарты Nvidia последних двух поколений массово используют проблемный разъем питания 12v-2x6. Кроме этого, в линейке появились очень дорогие видеокарты, что также приводит к росту гарантийных выплат.