Windows 11 обновят для ускорения интерфейса

Spiders Web
Microsoft выпустит в апреле 2026 года обновление для Windows 11, направленное на повышение производительности и унификацию интерфейса.

Windows 11
Разработчики планируют перенести функции из классической панели управления в современное приложение «Параметры». Таким образом, Windows 11 лишится устаревших элементов управления в пользу единого интерфейса настройки системы, пишет Spiders Web.

Обновление затронет ключевые компоненты ОС, включая меню «Пуск», «Проводник» и панель быстрого доступа, главной задачей станет сокращение задержек при открытии системных меню и устранение визуальных ошибок.

Параллельно ведется работа над оптимизацией настроек периферийных устройств, таких как принтеры и сетевое оборудование, чтобы избежать ошибок при переходе на новую архитектуру управления.

Предварительное тестирование обновленных компонентов начнется в ближайшее время в рамках программы Windows Insider.

Топ комментариев

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

Uynachalnica

Академик! Он как никто другой - заслужил!

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее