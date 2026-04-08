Windows 11 обновят для ускорения интерфейса

Microsoft выпустит в апреле 2026 года обновление для Windows 11, направленное на повышение производительности и унификацию интерфейса.

Разработчики планируют перенести функции из классической панели управления в современное приложение «Параметры». Таким образом, Windows 11 лишится устаревших элементов управления в пользу единого интерфейса настройки системы, пишет Spiders Web.

Обновление затронет ключевые компоненты ОС, включая меню «Пуск», «Проводник» и панель быстрого доступа, главной задачей станет сокращение задержек при открытии системных меню и устранение визуальных ошибок.

Параллельно ведется работа над оптимизацией настроек периферийных устройств, таких как принтеры и сетевое оборудование, чтобы избежать ошибок при переходе на новую архитектуру управления.

Предварительное тестирование обновленных компонентов начнется в ближайшее время в рамках программы Windows Insider.