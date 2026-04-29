Apple лишила россиян бесплатной техподдержки по телефону

Apple отключила бесплатный федеральный номер техподдержки в России. Ранее владельцы устройств компании могли получить консультацию по номеру 8-800-555-67-34, но теперь при звонке автоответчик сообщает, что он больше не обслуживается.

Вместо бесплатного федерального номера на сайте поддержки Apple для России теперь указан номер +7 (499) 951-25-79. Это обычный московский номер, звонки на него тарифицируются как междугородние вызовы по тарифу оператора связи.

Точная стоимость зависит от используемого тарифа, поскольку у некоторых операторов связи звонки на московские городские номера входят в пакет минут, а у других — тарифицируются отдельно.

Таким образом, звонок в поддержку Apple теперь может обойтись в существенную сумму с учетом того, что обычно пользователям необходимо ждать ответа в очереди.

При этом для россиян остаются и другие способы получить бесплатную техническую поддержку компании. Можно использовать чат на сайте support.apple.com, приложение «Поддержка Apple» на iPhone и iPad, а также письменное обращение по электронной почте.

