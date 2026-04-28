Новый iPhone получит уникальный экран

Источник:
Sibnet.ru
Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Apple в ближайшее время представит уникальный дисплей нового поколения для юбилейной модели iPhone под названием Liquid Glass Display, сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe на своей странице в соцсети X.

По словам инсайдера, компания намерена использовать сложную конструкцию экрана с минимальной физической кривизной, где визуальный эффект формируется за счет комбинации оптического преломления, светопроводящих элементов и продуманной визуальной архитектуры.

Такой подход позволит практически устранить видимые рамки дисплея, сохранив при этом естественное восприятие изображения по краям. Концепция предполагает создание эффекта «текучести» изображения при сохранении прозрачности и четкости.

По неподтвержденным данным, разработка для нового iPhone уникального экрана ведется в сотрудничестве с компанией Samsung. Инсайдер уточнил, что экран может получить конструкцию с изгибом по всем четырем сторонам.

