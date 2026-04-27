Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Смартфоны Apple в 2026 году вышли на первое место по популярности среди абонентов мобильной сети «Мегафон», сообщила пресс-служба оператора.

Согласно данным компании, на долю Apple теперь приходится 24% зарегистрированных устройств, по этому показателю бренд обогнал лидировавший в прошлом году Xiaomi, его доля составила 23%.

Самым распространенным смартфоном стал флагман Apple 2019 года — iPhone 11. На втором месте — iPhone 13, а тройку лидеров замыкает iPhone 15 Pro Max. У Xiaomi самый популярный телефон — Redmi Note 13.

На третьем месте среди брендов расположился Samsung с долей 19%. В топе моделей данной марки Samsung Galaxy A12. Четвертую строчку занял Tecno, на пятой Realme. Также в число самых популярных марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.

SIBNET.RU В TELEGRAM