Названы самые популярные смартфоны в России

Лидером по продажам в России в первом квартале 2026 года стал бюджетный китайский смартфон Realme Note 60X, сообщила пресс-служба компании «М.Видео», проанализировавшая главные тренды рынка.

В топ-5 в количественном выражении также попали Redmi A5, Samsung Galaxy A56, Redmi 15 и Redmi 15C. Самый дорогой из них — Galaxy A56, эта модель в среднем стоит около 25 тысяч рублей. По выручке лидирует iPhone 17 Pro Max.

В целом за три месяца россияне купили 5,6 миллиона смартфонов на сумму 144 миллиарда рублей. Это на 6% меньше в штуках и на 5% меньше в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена устройства составила 25,7 тысячи рублей.

Аналитики отметили, что спрос остается сдержанным — высокие ставки по депозитам и удлинение цикла обновления техники заставляют покупателей менять смартфоны только при крайней необходимости.

