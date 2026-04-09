Владельцев iPhone призвали срочно обновить iOS

Apple выпустила важное обновление iOS 26.4.1 для iPhone 11 и более новых моделей с исправлением ошибок.

Обновление устраняет сбой, выявленный в iOS 26.4, который в ряде случаев приводил к некорректной синхронизации данных iCloud. Также отмечается, что с обновлением до iOS 26.4.1 активируется функция «Защита украденного устройства».

Эта функция была представлена в iOS 17.3 и направлена на защиту от несанкционированного доступа к данным в случае кражи устройства и компрометации пароля, пишет MacRumors.

При ее активации для доступа к платежным инструментам и изменения критически важных настроек требуется биометрическая аутентификация через Face ID или Touch ID.

Для серьезных действий, таких как смена пароля учетной записи Apple ID, предусмотрена задержка: пользователю необходимо подтвердить личность дважды с интервалом в один час.

До выхода iOS 26.4 функция оставалась отключенной по умолчанию и включалась вручную в настройках в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

