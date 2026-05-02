Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Sibnet.ru
Sibnet.ru
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-устройств за апрель 2026 года.

Первые три строчки заняли устройства на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Лидером списка среди флагманских смартфонов стал iQOO 15 Ultra, набравший по результатам усредненного тестирования 4 126 940 баллов.

На втором месте оказался iQOO 15, у него 4 102 621 балл. На третьем — Red Magic 11 Pro+, его средний показатель составил 4 098 742 балла.

рейтинг самых производительных Android-устройств за апрель 2026 года
Фото: © AnTuTu

Далее идут Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8 и Vivo X300 Ultra. На десятом месте находится OnePlus 15T.

Примечательно, что чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 используется в девяти моделях в топ-10, только OnePlus Ace 6 Ultra имеет Dimensity 9500, что указывает на доминирование решений Qualcomm в сегменте флагманов.

Введена обязательная маркировка ноутбуков и смартфонов
Apple лишила россиян бесплатной техподдержки по телефону
Новый iPhone получит уникальный экран
Названы самые популярные бренды смартфонов в России
смотреть все
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
1408
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
6978
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
6581
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
8006
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
12074
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138914
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172946
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158611
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3935096
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186436
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

Uynachalnica

А недавно было, что бизнес не облагают данью. Свое то подтянуть не хочет?

Danilon

Когда человек делает гадости сразу многим людям, то это часто вредит здоровью. И не надо оправдываться...