Названы самые мощные в мире Android-смартфоны

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-устройств за апрель 2026 года.

Первые три строчки заняли устройства на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Лидером списка среди флагманских смартфонов стал iQOO 15 Ultra, набравший по результатам усредненного тестирования 4 126 940 баллов.

На втором месте оказался iQOO 15, у него 4 102 621 балл. На третьем — Red Magic 11 Pro+, его средний показатель составил 4 098 742 балла.

Далее идут Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8 и Vivo X300 Ultra. На десятом месте находится OnePlus 15T.

Примечательно, что чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 используется в девяти моделях в топ-10, только OnePlus Ace 6 Ultra имеет Dimensity 9500, что указывает на доминирование решений Qualcomm в сегменте флагманов.