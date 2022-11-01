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Лучник выпустил семь стрел подряд через замочную скважину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: midnightcomm / Attribution License

Датский лучник Ларс Андерсен попал в Книгу рекордов Гиннесса, выпустив семь стрел подряд через замочную скважину.

Мужчина уже несколько раз устанавливал различные достижения в стрельбе из лука. Например, он смог выпустить десять стрел всего за 4,9 секунды, что в итоге признали мировым рекордом, пишет Oddity Central.

На этот раз рекордсмен выпустил семь стрел подряд через замочную скважину размером менее 10 миллиметров. Сам Андерсен при этом находился от цели на расстоянии в несколько десятков метров.

Журналистам датчанин рассказал, что такая точность при стрельбе из лука у него появилась благодаря упорным тренировкам на протяжении многих лет.

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