Блогер PhoneBuff провел испытание iPhone 14 Pro Max на прочность. Он четыре раза уронил смартфон с высоты человеческого роста на каменную плиту и заснял все повреждения на камеру.

Падение на заднюю крышку привело к множественным трещинам корпуса и царапинам блока камер. Удар по боковой рамке обернулся незначительными повреждениями.

Падение на экран обернулось множественными трещинами, но сенсор продолжил работу, второй такой же удар добавил новых повреждений, но не смог вывести тачскрин из строя.

PhoneBuff отметил, что повредить корпус нового iPhone 14 Pro Max довольно просто, так как он целиком выполнен из стекла. Блогер порекомендовал владельцам смартфона обзавестись защитным чехлом.