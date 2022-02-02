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Олимпиада 2022

Открытие Олимпиады‑2022 покажет канал «Россия» в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Телеканал «Россия» покажет церемонию открытия Олимпиады-2022 в прямом эфире 4 февраля. Также телеканал будет транслировать соревнования по фигурному катанию, хоккею, биатлону и лыжным гонкам, сообщила пресс-служба «России».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире «России» 4 февраля в 15.00 по московскому времени. Комментировать открытие Олимпиады будет Дмитрий Губерниев.

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Также «Россия» покажет трансляции ХХIV Зимних Олимпийских игр с участием российских спортсменов в четырех наиболее популярных видах спорта: фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки.

Фигурное катание будет комментировать двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионка мира Мария Петрова и комментатор Андрей Журанков.

Комментатором хоккея выступит Владимир Стогниенко и хоккеист, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин. Биатлон и лыжи достались «золотому голосу биатлона» Дмитрию Губерниеву.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Мир ТВ
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Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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