Открытие Олимпиады‑2022 покажет канал «Россия» в прямом эфире

Телеканал «Россия» покажет церемонию открытия Олимпиады-2022 в прямом эфире 4 февраля. Также телеканал будет транслировать соревнования по фигурному катанию, хоккею, биатлону и лыжным гонкам, сообщила пресс-служба «России».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире «России» 4 февраля в 15.00 по московскому времени. Комментировать открытие Олимпиады будет Дмитрий Губерниев.

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Также «Россия» покажет трансляции ХХIV Зимних Олимпийских игр с участием российских спортсменов в четырех наиболее популярных видах спорта: фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки.

Фигурное катание будет комментировать двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионка мира Мария Петрова и комментатор Андрей Журанков.

Комментатором хоккея выступит Владимир Стогниенко и хоккеист, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин. Биатлон и лыжи достались «золотому голосу биатлона» Дмитрию Губерниеву.