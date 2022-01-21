Названа стоимость подготовки спортсменов к ОИ-2022

Более 7 миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета за четыре года на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине, сообщило Министерство спорта России.

Подготовка спортсменов шла по ведомственному проекту «Пекин 2022» и целевым комплексным программам по видам спорта. Более 7 миллиардов рублей были направлены на обеспечение сборных оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой, а также на проведение мероприятий из единого календарного плана.

В октябре 2021 года Минспорт дополнительно выделил 412 миллионов рублей для участия спортсменов в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Китае. Также правительство из резервного фонда выделило 416 миллионов рублей для полного обеспечения спортивных мероприятий до конца января 2022 года.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 января. В расширенный список сборной России включены 217 спортсменов. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация России включает 509 человек.