Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича

Австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича и депортации его из страны, сообщается в заявлении министра.

Виза спортсмена была повторно аннулирована, и ему придется покинуть страну в ближайшее время. Кроме того, Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года. Власти считают, что спортсмен несет угрозу обществу из-за того, что он не прошел вакцинацию.

Джокович был задержан в ночь на 6 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.