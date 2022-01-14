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Фигуристка Валиева побила собственный мировой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы. Спортсменка обновила собственное достижение.

За прокат 15-летняя фигуристка получила 90,45 балла. Она улучшила собственное достижение, которое было установлено в этом сезоне на этапе Гран-при в Сочи (87,42).

«Новый мировой рекорд означает для меня то, что я тренируюсь не зря, не зря каждый день выхожу на тренировки, прокатываю элементы. Для меня, скорее, это стимул работать дальше», — прокомментировала рекорд Валиева.

Второе место в короткой программе заняла бельгийка Луна Хендрикс (76.25), третье — россиянка Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова, упавшая с прыжка, — четвертая (69,05).

Произвольную программу женщины покажут 15 января.
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