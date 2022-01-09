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Определен самый успешный спортсмен по заработкам в минуту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrius Petrucenia / CC BY-SA 2.0

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор — самый успешный спортсмен по количеству заработанных денег за минуту выступлений, подсчитал портал Olbg.

Макгрегор в 2021 году он провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды подрался с американцем Дастином Порье и уступил в обоих случаях.

В общей сложности Макгрегор провел три минуты в октагоне. За это время ирландец заработал 22 миллиона долларов. Заработок бойца в минуту составил 8,69 миллиона долларов. Чтобы заработать миллион долларов, Макгрегору потребовалось лишь семь секунд активности.

Второй после Макгрегора — мексиканский боксер Сауль Альварес. Его заработок в минуту составил 444 тысячи долларов. На третьем месте игрок в американский футбол Дак Прескотт. Он заработал 325 тысяч долларов в минуту.

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Иркут 69

Смешной дядька... ☺️Осталось только роспотребнадзору обосновать рост цен на всю продуктовую линейку...

Drronum

Нужно принять скорбно-смиренную позу - меня фотографируют.

Удавиков

где-то это уже видели, снова корона виновата, а может всё таки кто-то барыжит

DYNAMO7294

Как же у нас на пос совковом пространстве любят власть несменяемую десятилетиями! А так хорошо начиналось...
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