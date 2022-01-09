Определен самый успешный спортсмен по заработкам в минуту

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор — самый успешный спортсмен по количеству заработанных денег за минуту выступлений, подсчитал портал Olbg.

Макгрегор в 2021 году он провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды подрался с американцем Дастином Порье и уступил в обоих случаях.

В общей сложности Макгрегор провел три минуты в октагоне. За это время ирландец заработал 22 миллиона долларов. Заработок бойца в минуту составил 8,69 миллиона долларов. Чтобы заработать миллион долларов, Макгрегору потребовалось лишь семь секунд активности.

Второй после Макгрегора — мексиканский боксер Сауль Альварес. Его заработок в минуту составил 444 тысячи долларов. На третьем месте игрок в американский футбол Дак Прескотт. Он заработал 325 тысяч долларов в минуту.