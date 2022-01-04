Роман Ротенберг стал главным тренером СКА

Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА, сообщает пресс-служба команды.
Решение принято «в целях улучшения управления штабом и командой», отмечается в сообщении. Валерий Брагин, который ранее занимал пост главного тренера СКА, займет позицию старшего тренера.
«Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат», — уточнил Брагин.
По его словам, перед штабом стоят серьезные задачи. Так, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, а также в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф.
Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Он также старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.
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