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Роман Ротенберг стал главным тренером СКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hockeyguy hockeytown / CC BY-SA 4.0

Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА, сообщает пресс-служба команды.

Решение принято «в целях улучшения управления штабом и командой», отмечается в сообщении. Валерий Брагин, который ранее занимал пост главного тренера СКА, займет позицию старшего тренера.

«Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат», — уточнил Брагин.

По его словам, перед штабом стоят серьезные задачи. Так, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, а также в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф.

Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Он также старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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