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Российским хоккеистам пророчат победу на Олимпиаде без игроков из НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Betonmobile.ru
Новость о том, что Национальная хоккейная лига не будет представлена игроками на Олимпийском турнире в Пекине, расстроила большинство любителей популярной игры с шайбой, но при этом дала дополнительную надежду российским болельщикам.

Из-за очередной вспышки коронавируса в НХЛ лига была вынуждена приостановить проведение регулярного сезона, а позже, обсудив проблему с Ассоциацией игроков, руководство турнира пришло к выводу — отпускать звезд НХЛ на Олимпийские игры в Пекин будет нецелесообразно и принесет большие потери как в организационном, так и в финансовом плане, сообщает портал Betonmobile.ru.

Таким образом, уже на второй зимней Олимпиаде подряд любители хоккея не увидят звездных представителей заокеанской топ-лиги, и это расстроило многих поклонников «самой быстрой игры в мире».

Впрочем, у российских фанатов хоккея, помимо разочарования от того, что в Пекине в свитерах сборной России не сыграют Овечкин, Панарин, Кучеров и другие звезды, есть и противоположные чувства. Согласно котировкам ведущих беттинг-компаний, именно российская национальная дружина на фоне отсутствия в Китае НХЛ-овцев получила статус главного фаворита в битве за золотые медали.

Одними из тех, кто пророчит россиянам золото Пекина-2022, являются аналитики известной компании Париматч, в чьей линии особое внимание всегда уделяется хоккейным баталиям. Если загрузить мобильную версию БК Париматч на смартфон, то в его меню можно отыскать специальную «роспись» на победителя будущего Олимпийского хоккейного турнира, где наименьший коэффициент (а значит, наибольше шансы) именно на подопечных Алексея Жамнова. Если конвертировать котировки в проценты, то на данный момент российской хоккейной дружине отводят примерно 40% шансов на золотые медали.

Почему у России статус фаворита

У основных конкурентов россиян — сборных Швеции и Финляндии — менее 20% вероятности победы. Так что разрыв существенный. Не говоря уже о падении шансов сборной Канады, которая, похоже, стала главной «жертвой» отказа НХЛ отпускать звезд в Пекин.

Изначально именно канадские хоккеисты имели самые высокие шансы завоевать олимпийское золото, по мнению беттинг-экспертов, однако на фоне последних новостей вероятность успеха «Кленовых» существенно понизилась, а команда «упала» на четвертую строчку в рейтинге претендентов на трофей.

Безусловно, на мнение экспертов относительно статуса России как фаворита хоккейного турнира ОИ-2022 влияет тот факт, что именно национальная сборная обладает наиболее сильным составом, без учета представителей НХЛ, так как в нем будет немало звезд другой мощной мировой лиги — КХЛ.

Также важным фактором является то, что россияне победили на последней зимней Олимпиаде, куда также не приехали заокеанские звезды. На Играх-2018 года в корейском Пхенчхане команда завоевала золотые медали, победив в финале крепкую сборную Германии. Драматичная победа была добыта в овертайме со счетом 4:3.

Хоккейный турнир Олимпийских игр — 2022 в Пекине пройдет с 3-го по 20-е февраля. Российские хоккеисты уже знают соперников по группе на первом этапе соревнований — ими стали сборные Чехии, Швейцарии и Дании.

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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
Sibnet.Ru