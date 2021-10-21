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Российская гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира, проходящем в Японии.

21-летняя россиянка заняла первое место с результатом 56,632 балла, опередив американок Лиэнну Вонг и Кайлу Дичелло. На четвертом месте оказалась еще одна российская гимнастка Владислава Уразова.

Победа в этой дисциплине стала первой для российских гимнасток с 2010 года. Тогда чемпионат мира выиграла Алия Мустафина.

Мельникова — олимпийская чемпионка Игр в Токио в командном многоборье. Гимнастка также стала бронзовым призером Олимпиады в личном многоборье и в вольных упражнениях.

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