Опубликовано видео «запрещенной» Карпиным песни «Валера»

Футболисты сборной России после победы над Словенией исполнили в раздевалке песню «Валера, Валера!» — видео размещено в соцсетях национальной команды.
На видео игроки радуются и подпевают слова «Валера, Валера, любовь, надежда и вера». К ним присоединяется и главный тренер сборной Валерий Карпин.
«Только не выкладывай», — смеется Карпин.
Победа над Словенией вывела Россию в лидеры группы H, сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах.
При Карпине, который возглавил сборную летом, команда одержала четвертую победу, один матч сыграла вничью и пока еще не проигрывала.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
UynachalnicaДевушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".