Опубликовано видео «запрещенной» Карпиным песни «Валера»

Футболисты сборной России после победы над Словенией исполнили в раздевалке песню «Валера, Валера!» — видео размещено в соцсетях национальной команды.

На видео игроки радуются и подпевают слова «Валера, Валера, любовь, надежда и вера». К ним присоединяется и главный тренер сборной Валерий Карпин.

«Только не выкладывай», — смеется Карпин.

Победа над Словенией вывела Россию в лидеры группы H, сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах.

При Карпине, который возглавил сборную летом, команда одержала четвертую победу, один матч сыграла вничью и пока еще не проигрывала.