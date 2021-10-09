России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Футболисты сборной России одержали победу над командой Словакии в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Судьбу матча решил автогол Милана Шкриниара в середине первого тайма, который стал единственным в игре. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин назвал вратаря Матвея Сафонова был лучшим игроком в матче. «Отыграли "на ноль", Сафонов спас в нескольких моментах. Он был лучшим игроком матча, это значит, что команда играла плохо», — цитирует ТАСС Карпина.

«Все они не делали так, как надо, даже по сравнению с соперником. Соперник делал то, что было нужно. Не получилась игра с мячом, игра все время без мяча очень тяжелая, сил на атаку не хватает, опять теряешь. Опять отбираешь, опять нападаешь», — сказал Карпин.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе — 4).

В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября.