Вице-премьер поставил задачу России на Олимпиадах

Сборная России всегда должна быть в топ-3 по медалям на Олимпийских играх, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Перед нами стоит цель, чтобы половина спортсменов, участвующих в международных турнирах в олимпийских дисциплинах, входили минимум в топ-8 по их итогам, а наша сборная на Олимпийских играх неизменно была в топ-3 неофициального зачета», — цитирует РИА Новости Чернышенко.

По словам вице-премьера, достижения на «международной арене» станут дополнительным стимулом мотивации для занятий спортом для россиян.

Ближайшая Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.

На Олимпиаде в Токио в августе российская команда заняла пятое место, заработав 71 медаль. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане сборная России стала 13-й, в ее активе 17 медалей.