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Россия сыграет важный матч со Словакией на отборах к ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России продолжает бороться за место на чемпионате мира по футболу — 2022. Команда Валерия Карпина встречается в пятницу, 8 октября, со сборной Словакии.

«Наши парни» не смогли подойти к октябрьским играм в оптимальном составе. Из-за травм выбыли полузащитники московского «Локомотива» Станислав Магкеев, «Ростова» Алексей Ионов, «Монако» Александр Головин и «Химок» Денис Глушаков. Завершил карьеру защитник Марио Фернандес.

«Карпину архитяжело, очень сложно в связи с травмами (игроков). Посмотрим на наш резерв. Может, что-то новое и свежее ребята привнесут, это новые силы. В такой тяжелой ситуации они смогут себя показать и помочь выйти на чемпионат мира», — прокомментировал состав бывший вратарь сборной России Александр Филимонов.

«Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно помимо всего остального», — высказался о соперниках главный тренер сборной.

Матч Россия — Словакия начнется на 21.45 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» покажет игру в прямом эфире.

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