Стоимость объектов к МЧМ-2023 выросла до 22,5 млрд рублей

Стоимость строительства ЛДС и объектов инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею возросла до 22,5 миллиарда рублей, сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на сессии заксобрания.

Огромный комплекс работ включает не только сооружение шестиэтажного здания с вместимостью трибун на главной арене в более 10 тысяч мест, но создание инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство прилегающей территории. Общая сумма затрат на строительство спортивного кластера – более 22,5 миллиарда рублей, из которых 14,2 миллиарда финансируется областным бюджетом.

По словам Шмидта, причина удорожания стоимости в том, что объект сложный, уникальный, есть корректировки проектно-сметной документации в части материалов и технических решений. Второе – удорожание на основании решений федерального центра об удорожании строительных материалов. Экспертиза проектной документации идет этапами, чтобы не останавливать строительство.

«Процент выполнения работ по арене – 46. Однако, поскольку работы развернуты по всем фронтам, мы не можем их закрыть, поскольку не получено разрешение экспертизы. Эксперты работают в процессе рабочего общения», – сказал министр.

Отставание от графика строительства министр связал с дефицитом рабочей силы, возникшим вследствие распространения коронавирусной инфекции, ростом стоимости стройматериалов, корректировкой проектно-сметной документации в связи с внесением изменений в проектные решения.

Привлечены на строительство ЛДС и новосибирские подрядчики, и специалисты из Москвы, Кемерово, Новокузнецка, Белоруссии, Азербайджана. Летом на стройке трудились студенты профильных учебных заведений. Сейчас на объекте заняты порядка 500 человек.

Министр подчеркнул, что работы необходимо завершить к осени 2022 года. Ведь чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.