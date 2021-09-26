Российский фигурист пожаловался на кражу вина из багажа

Бутылку коллекционного вина украли из багажа двукратного серебряного призера чемпионатов Европы по фигурному катанию Максима Ковтуна, об этом он рассказал в Instagram.

«Случилась очень неприятная ситуация. Я летел из Благовещенска в Москву с пересадкой через Красноярск. Но по прилету в Шереметьево обнаружил, что у меня вскрыт чемодан, и украли бутылку коллекционного вина 2008 года», — написал Ковтун в историях.

По словам спортсмена, бутылка лежала под вещами и коньками. «Чемодан открыли, порылись и украли», — отметил он.

26-летний Ковтун — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и четырехкратный чемпион России. Спортсмен дважды выигрывал серебро в составе сборной России на командных чемпионатах мира.

Фигурист объявил о завершении карьеры в апреле 2019 года. Свое решение он объяснил состоянием здоровья.