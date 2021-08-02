Гимнаст Аблязин завоевал серебро при одинаковых с победителем баллах

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио, при этом он набрал такую же сумму баллов, как и победитель — южнокореец Син Джи Хван.

В финале россиянин и южнокореец набрали по 14,783 балла, но у Син Джи Хвана была выше сложность, поэтому он стал чемпионом, а Аблязин — серебряным призером. Бронзу завоевал представитель Армении Артур Давтян.

«Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», — прокомментировал Аблязин.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила, что в опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок.

Ранее в Токио Аблязин завоевал золото в командном многоборье. На счету 28-летнего спортсена также три серебра и две бронзы на Олимпийских играх, два золота на чемпионатах мира.