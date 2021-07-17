ФИФА протестирует новые правила футбола

ФИФА планирует кардинально изменить правила футбола — организация протестирует потенциальные нововведения на турнире Future of Football Cup.

Среди возможных изменений — разделение игрового времени на два тайма с 30 минутами чистого игрового времени в каждом, при этом отчет времени останавливается при каждом перерыве.

Также команды получат возможность проводить неограниченное количество замен. Сейчас можно проводить пять замен из-за пандемии, а до данного смягчения допускалось только три замены в ходе матча.

Кроме этого, появится возможность вводить ауты ногой, судья получит право временно удалять игрока с поля за полученную желтую карточку — получивший предупреждение футболист покидает поле на пять минут.

После окончания тестирования нововведений ФИФА определит, следует ли отправлять запрос в Международный совет футбольных ассоциаций — международную организацию, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

Future of Football Cup представляет собой традиционный футбольный турнир для футболистов младше 19 лет, в котором принимают участие ПСВ, АЗ, «РБ Лейпциг» и «Брюгге».